Глава Антикоррупционного ведомства Екаб Страуме на сегодняшней парламентской комиссии по "делу олигархов" отказался назвать имя Дуклавса, сославшись на нормы закона. Однако он подтвердил, что проверка по делу о материалах в журнале Ir, в которых речь шла о незадекларированном имуществе политиков, завершена.

Сам министр отрицает, что ему принадлежит собственность в Рижском свободном порту.

Согласно обнародованным в конце июня записям разговоров между политиками, Дуклавс просил Шлесерса (который на тот момент занимал пост председателя правления Рижского свободного порта) помочь с продажей земли в порту. Министр заявил, что земля принадлежит ряду фирм, "записанных на чужие имена". У Дуклавса была доля в 10%, и он с партнерами хотел превратить землю в деньги. Речь, по словам министра земледелия, шла о 15 "лимончиках" (так в записи — Ред.).

На эту просьбу Шлесерс ответил, что продать землю за такую цену не получится, поскольку ее можно "арендовать за копейки".

В декларации о доходах Дуклавса об этом участке земли ничего не сказано. Министр, однако, заявил журналу Ir, что не является совладельцем этой недвижимости и никогда не прятал какое бы то ни было имущество.