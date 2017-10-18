Вуайерист из Латвии Иварс А. снимал ничего не подозревающих женщин в общественных местах на самодельное устройство в городе Лестер (Великобритания). Об этом сообщает британская газета Leicester Mercury.

Суд постановил, что 50-летний латвиец использовал для незаконных съемок свой мобильный телефон и помещал его в специально оборудованную сумку с прорезью, чтобы незаметно снимать женщин.

Иварс А. был арестован вечером 10 июня после того, как одна из женщин обратилась к сотруднику местной полиции из-за подозрений в преследовании. Офицер незамедлительно задержал подозреваемого после обнаружения самодельного устройства в его сумке. Как выяснилось после изъятия мобильного телефона, Иварс занимался нелегальной съемкой женщин. В мобильнике полиция обнаружила 20 различных интим-роликов и фотографий как минимум 10 разных жертв.

По словам представителя полиции, имеются различные снимки, по ракурсу которых видно, что устройство находилось на уровне колен подсудимого. Тем более, есть несколько случаев, когда подсудимый позиционировал камеру так, чтобы посмотреть прямо вверх под юбками жертв.

Согласно информации, предоставленной судом, Иварс А. сразу не признал свою вину. Только потом, при помощи переводчика он признался в своем преступлении.

"Я никого не трогал и сожалею о содеянном, но объяснить, почему я так делал, не могу" — сказал гражданин Латвии на суде.

В итоге суд приговорил Ивара А. к 225 часам общественных работ и 10 дням реабилитации под наблюдением сотрудников Службы пробации. Кроме того, он обязан заплатить штрафы своим жертвам. Также у него конфискован мобильный телефон.

В приговоре судья Кендалл подчеркнула: "Это преступление невероятно серьезное. То, что вы совершили, совершенно недопустимо. Вы причинили страдания женщинам, которых вы фотографировали и снимали на видео".

Также судья добавила, что отягчающие особенности включают в себя тот факт, что действия подсудимого совершались в общественном месте.