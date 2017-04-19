Рижский окружной суд частично удовлетворил иск бывшей сотрудницы McDonald’s Инны Тимофеевой о взыскании с представительства компании SIA Premier Restaurants Latvia 20 520 евро в качестве компенсации за полученные при падении травмы. Напомним, женщина работала в сети ресторанов быстрого питания, поскользнулась на мокром полу и при падении получила тяжелейшую травму. Позже она получила инвалидность.

Представитель суда Раймондс Лочмелис отметил, что в эту сумму входит возмещение морального ущерба, материального ущерба, а также судебные издержки. В свою очередь суд отклонил иск на сумму 1 412 871 евро в качестве возмещения Тимофеевой морального ущерба.

В Рижский окружной суд дело поступило после того, как Департамент по гражданским делам Верховного суда (ВС) отменил решение ликвидированной на сегодняшний день палаты по гражданским делам ВС. Напомним, в июле 2014 года Палата отменила приговор Рижского окружного суда, согласно которому Инне Тимофеевой присудили взыскать с бывшего работодателя 9 543 евро в качестве компенсации и 42 686 евро в качестве возмещения морального ущерба.

Напомним, в результате падения на мокром и скользком полу ресторана в 2009 году Тимофеева стала инвалидом второй группы, на 70% утратившим трудоспособность. Ей провели операцию, в ходе которой вырезали два ребра, а затем еще одну операцию. У нее также развилось заболевание нервной системы.