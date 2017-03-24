Бывшего работника альтернативного центра опеки Žēlsirdības māja в Вентспилсе обвиняют в сексуальном использовании четырех клиентов центра, сообщает LETA.

По информации Вентспилсского суда, с ноября 2015 года обвиняемый находится под арестом. Суд вскоре объявит ему приговор.

Потерпевшие — мужчины в возрасте от 27 до 64 лет. Работавший в центре опеки мужчина 1973 г.р., пользуясь беспомощным положением клиентов, в период с июля 2012 года по ноябрь 2015 года подвергал их сексуальному насилию.

Заседания по уголовному делу — закрытые, поэтому подробной информации не предоставляется. Следующее заседание пройдет 11 апреля. Как пишет газета Ventas Balss, прокурор требует для обвиняемого 13 лет тюрьмы.

Адвокат одного из пострадавших сказал газете, что мужчина уже был судим за подобные преступления — в последний раз в 1999 году, пострадавшим тогда был несовершеннолетний. Мужчина был осужден на шесть лет.

Глава центра опеки Žēlsirdības māja Татьяна Бражник сказала LETA, что о прошлом своего бывшего работника знала, но верила в то, что люди меняются. О случившемся ей трудно говорить, потому что к бывшему работнику относилась как к сыну. "Очень переживаю. По-прежнему не хочу в это верить", — сказала она.

Заявление в полицию подал бывший клиент центра — молодой мужчина, с которым обвиняемый конфликтовал. По словам главы центра — из-за девушки и по другим причинам. Бражник допускает, что ее бывшего работника оклеветали.

Клиенты Žēlsirdības māja — бывшие воспитанники детских домов и выпускники спецшкол, инвалиды с детства, с нарушениями интеллектуального развития, достигшие совершеннолетия.