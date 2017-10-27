В Северной Ирладнии судят 32-летнего гражданина Латвии Атиса Х., который угрожал супруге расправой, установил за ней слежку, а также устроил в ее доме импровизированные похороны. На эти меры латвиец пошел после того, как супруга решила с ним развестись. Все указанные в материалах дела события произошли в течение четырех дней: с 19 по 22 августа. Об этом сообщает Belfast Telegraph.

По информации издания, Атис заявил жене, что нанял киллера для ее ликвидации, а также установил шпионские программы на ее компьютер и мобильный телефон, чтобы отслеживать все ее действия. Оборудование для слежки он также закрепил и в машине, принадлежащей жене.



Согласно обвинению, латвиец угрожал супруге огнестрельным оружием, без разрешения пробирался в ее дом и там однажды устроил ее "похороны". Перед этим он позвонил жене и с угрозой предупредил, что дома ее ждет сюрприз. Женщина сообщила об этом в полицию, которая первой явилась в дом и застала в спальне несколько траурных венков, наваленных на кровать.

Также Атис в один из дней схватил жену, приставил к ее животу нож и сказал: "У тебя есть выбор: или ты принимаешь меня обратно, или мы вместе умрем". Затем он повалил супругу на кровать за отказ ответить ему, кто прислал ей смс, а также угрожал ей холодным оружием.



Следствие установило, что подсудимый постоянно посылал жене сообщения с угрозами и все время звонил. В суде он, правда, отверг обвинения в том, что хотел убить жену. Адвокат Майкл Форд заметил, что у его клиента оказалась слишком острая реакция на предложение супруги расстаться. Возможно, Атису потребуется помощь специалиста по проблемам психологического характера.