По информации издания, Атис заявил жене, что нанял киллера для ее ликвидации, а также установил шпионские программы на ее компьютер и мобильный телефон, чтобы отслеживать все ее действия. Оборудование для слежки он также закрепил и в машине, принадлежащей жене.
Согласно обвинению, латвиец угрожал супруге огнестрельным оружием, без разрешения пробирался в ее дом и там однажды устроил ее "похороны". Перед этим он позвонил жене и с угрозой предупредил, что дома ее ждет сюрприз. Женщина сообщила об этом в полицию, которая первой явилась в дом и застала в спальне несколько траурных венков, наваленных на кровать.
Также Атис в один из дней схватил жену, приставил к ее животу нож и сказал: "У тебя есть выбор: или ты принимаешь меня обратно, или мы вместе умрем". Затем он повалил супругу на кровать за отказ ответить ему, кто прислал ей смс, а также угрожал ей холодным оружием.
Следствие установило, что подсудимый постоянно посылал жене сообщения с угрозами и все время звонил. В суде он, правда, отверг обвинения в том, что хотел убить жену. Адвокат Майкл Форд заметил, что у его клиента оказалась слишком острая реакция на предложение супруги расстаться. Возможно, Атису потребуется помощь специалиста по проблемам психологического характера.