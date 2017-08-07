В Земгале четырехлетняя девочка слишком близко подошла к работавшей газонокосилке, в результате чего лишилась двух пальцев на ноге, сообщила представитель Неотложной скорой медицинской помощи Инга Витола.

Инцидент случился 6 августа на приусадебном участке частного дома, где взрослые скашивали траву газонокосилкой. В этот момент девочка подошла очень близко к работавшей технике. Родители, не заметив ребенка, проехались газонокосилкой по ноге девочки. В результате четырехлетняя девочка осталась без двух пальцев на ноге. После оказания первой медицинской помощи ребенка доставили в больницу.

Кроме того, еще несколько человек получили травмы, работая с техникой. Так, в Земгале 57-летний мужчина при работе на шлифовальном станке, травмировал бедро. В Курземе 26-летний мужчина получил травмы кисти и повреждения сухожилий во время работы на циркулярной пиле. А в Видземе 44-летний мужчина, работая с ручной мотопилой, ранил себя в голень.

В целом за минувшие сутки, 6 августа, служба Неотложной скорой медицинской помощи получила 1171 вызов, 246 из них были связаны с травмами и несчастными случаями.