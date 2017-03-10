По информации пресс-центра Рижской муниципальной полиции (РМП), 9 марта на пульт дежурного поступил вызов из Чиекуркалнса, где между собой не поладили бывшие супруги.

Прибывших на место происшествия стражей порядка встретила женщина, которая заявила, что пострадала от рук экс-супруга, когда они обсуждали вопросы об общих детях и финансах. Заявительница пояснила, что просила мужа отдать ей в один из рабочих дней младшую дочь, но супруг отказал. После словесной перепалки мужчина дал женщине пощечину, а затем, когда она направилась к машине, подбежал и ударил по затылку.

Потерпевшая немедленно известила о насилии полицию. Однако у мужчины оказалась и своя версия ЧП: он рассказал, что между ними действительно произошел конфликт, во время которого экс-супруга его пыталась его исцарапать и ударить, а затем плюнула в лицо.

Обоим было предложено написать заявления, но мужчина отказался, а его бывшая жена воспользовалась этим правом, указав, что ей были нанесены телесные повреждения. При этом у нее не оказалось претензий к мужу по уходу за детьми: обе девочки растут под опекой отца. Судя по обстановке в квартире, ничто не свидетельствовало о том, что с детьми обращаются плохо или им может чего-то не хватать.

Как отмечают в РМП, полицейские пытались примирить бывших супругов, но их попытки не увенчались успехом. О ЧП проинформирован Отдел по профилактике правонарушений среди детей, т.к. конфликт произошел в присутствии девочек.