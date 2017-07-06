На российско-латвийской границе на таможенном посту МАПП "Бурачки" Псковской таможни пресечено перемещение товара, сокрытого от таможенного контроля.В отношении гражданина Монголии, проживающего в Венгрии, возбуждено дело об административном правонарушении.

Как отмечает пресс-центр Северо-западного таможенного управления ФТС России, гражданин Монголии, въезжая в Россию, перемещал товар в технологических полостях микроавтобуса, не предназначенных для перемещения товара.

Всего иностранец спрятал: 30 упаковок краски для волос, произведенной в Италии, общим весом 7 кг; 69 упаковок с кремом для лица, произведенным в Польше, общим весом 14,2 кг; 15 упаковок с маской для лица, произведенной в Польше, общим весом 2,4 кг; гель для умывания, произведенный в Польше, весом 1,4 кг; тоник для лица, весом 1,2 кг. и 10 упаковок с молочком для рук, весом брутто 1,6 кг, маркированных товарным знаком Avon.

Кроме косметической продукции в тайниках размещалось 8 бутылок с алкогольной продукцией, 20 пар бывшей в употреблении обуви разных размеров и моделей, общим весом более 9 кг. Товар изъят и помещен на ответственное хранение.