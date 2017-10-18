ЧП на границе: иностранец оборудовал в микроавтобусе тайник

Foto: RIA Novosti/Scanpix На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Бурачки" Псковской таможни (российско-латвийская граница) сотрудники таможни выявили незаконное перемещение товара. Как отмечает пресс-центр Северо-Западного управления ФТС России, гражданин Германии, въезжая на микроавтобусе на таможенную территорию Евразийского экономического союза, не задекларировал товар. В результате таможенного досмотра под обшивкой внутренней стенки микроавтобуса было обнаружено: 7 бутылок вина, общим объемом 5,25 литра, 7 коробок конфет, несколько упаковок чая, биологически активные добавки в капсулах и 4 коробки лекарственных препаратов. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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