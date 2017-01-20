На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Убылинка Псковской таможни (российско-латвийская граница) сотрудниками таможни пресечен незаконный ввоз крупной партии меховых шкурок.

Как отмечает пресс-центр Северо-Западного таможенного управления ФТС России, товар направлялся получателю, в адрес организации, зарегистрированной в Москве. В качестве отправителя значилась фирма, зарегистрированная в Эстонии.

При въезде на таможенную территорию Евразийского экономического союза представитель фирмы-перевозчика предоставил документы, согласно которым в транспортном средстве перемещались светильники, запчасти для котлов, мех искусственный и рукавицы из искусственного меха.

В результате проведенного таможенного досмотра установлено, что в грузовом отсеке находились 1 314 шкурок голубого вуалевого песца. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъят и помещен на ответственное хранение.