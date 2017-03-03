На таможенном посту МАПП "Лудонка" (российско-латвийская граница) сотрудниками российской таможни в ходе таможенного досмотра легкового автомобиля была обнаружена не задекларированная в установленном законом порядке валюта в сумме 309 000 евро. Транспортным средством управлял гражданин Литвы, который, выезжая из России, не задекларировал и не предъявил деньги таможенному контролю.

Как отмечает пресс-центр Северо-западного таможенного управления, по данному факту было возбуждено уголовное дело за перемещение товара через таможенную границу РФ в крупном размере, совершенное с сокрытием от таможенного контроля, сопряженное с недекларированием товара.

В последствие уголовное дело было прекращено в связи с непричастностью обвиняемого к совершению преступления, а затем в связи с декриминализацией состава преступления. В дальнейшем гражданин Литвы обратился в суд о признании права собственности на изъятые денежные средства, но суд отказал в удовлетворении иска.

Псковский городской суд принял решение о признании иностранной валюты в размере 309 000 евро бесхозяйной и обращении ее в федеральную собственность.

В рамках исполнительных действий судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП по Псковской области принял от таможни 309 000 евро.