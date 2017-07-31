Вечером 28 июля сотрудники Видземского управления Рижской муниципальной полиции во время патрулирования Пурвциемса заметили мужчину и женщину, пытавшихся конфликтовать с отдыхающими на пикнике. У женщины при этом в руках была открытая банка пива.

Когда стражи порядка попросили возмутителей спокойствия назвать свои личные данные, то женщина стала с ними конфликтовать. Сотрудники РМП предупредили, что в случае отказа предоставить для проверки свои данные женщину могут задержать. В ответ на это хулиганка заявила, что повредила ладонь и ничего не помнит.

Пострадавшей вызвали "скорую", однако после осмотра раны госпитализация женщине не потребовалась. В это время к полицейским подошли два очевидца и пояснили, что эта пара мешала сидевшим неподалеку подросткам, пыталась с ними конфликтовать, а дама даже хотела отобрать шашлык, при этом повредив себе шампуром руку.

Полицейские опросили подростков, которые подтвердили эту информацию. В ответ на это дебоширка стала материться и продолжала вести себя агрессивно. С учетом полученной от свидетелей информации полиция решила задержать 60-летнюю хулиганку и передать Госполиции. На нее составлен административный протокол.