Вечером 25 октября в участок полиции "Браса" Рижского регионального управления полиции поступила информация о том, что в Чиекуркалнсе, на одной из автобусных остановок неизвестный хулиган открыл стрельбу из газового оружия.

По словам очевидцев, на остановку подъехал автобус, который временно ограничил движение ехавшму следом транспорту. В одной из машин находился мужчина, который по неизвестной причине вышел на улицу и произвел несколько выстрелов.

Затем он вернулся в авто и, начав движение, снова стал стрелять. Остановившись на перекрестке, он заметил, что водитель следовавшей следом машины вызывает полицию, вышел и попытался повредить чужое авто.

Сотрудники участка полиции "Браса" задержали 35-летнего подозреваемого недалеко от места происшествия. Известно, что ранее он уже попадал в поле зрения органов правопорядка, а в момент стрельбы был пьян: в его организме констатировали 1,14 промилле.

По делу начат уголовный процесс.