По словам очевидцев, на остановку подъехал автобус, который временно ограничил движение ехавшму следом транспорту. В одной из машин находился мужчина, который по неизвестной причине вышел на улицу и произвел несколько выстрелов.
Затем он вернулся в авто и, начав движение, снова стал стрелять. Остановившись на перекрестке, он заметил, что водитель следовавшей следом машины вызывает полицию, вышел и попытался повредить чужое авто.
Сотрудники участка полиции "Браса" задержали 35-летнего подозреваемого недалеко от места происшествия. Известно, что ранее он уже попадал в поле зрения органов правопорядка, а в момент стрельбы был пьян: в его организме констатировали 1,14 промилле.
По делу начат уголовный процесс.