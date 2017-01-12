В ночь на 12 января на борту парома Romantika,следовавшего из Стокгольма в Ригу, в результате штормового ветра была повреждена антенна радара, которая, падая, повредила один из иллюминаторов. Как отмечают в AS Tallink Grupp, ситуация на судне полностью взята под контроль.

Как пояснили представители компании, поврежденный иллюминатор находится в начале бара Tango, что на 6-й палубе парома, поэтому вода проникла именно в это помещение. Также вода попала в ряд кают на 5-й палубе, однако экипаж оперативно позаботился о пассажирах и предложил им другие каюты.

В компании также подчеркнули, что количество воды оказалось минимальным и не представляло опасности для безопасности пассажиров. На момент ЧП на борту Romantika находились 227 пассажиров и 178 членов экипажа.

Также представители AS Tallink Grupp пояснили, что вечером 11 января капитан парома перенес время отплытия из Стокгольмского порта, чтобы избежать сильной качки. Инцидент на судне будет расследован.

Компания приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.