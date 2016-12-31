По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 29 декабря недалеко от автовокзала к гражданину Швеции подошли три незнакомки и предложили за 10 евро купить рубашку. Иностранец заплатил, однако товар не получил — дамы пригласили его обмыть покупку в ближайшем кафе.

Как отмечают в РРУП, пока швед распивал с женщинами алкоголь, те не теряли времни даров и украли у него мобильник, 400 шведских крон и банковские карточки. Пропажу вещей гражданин Швеции констатировал в отеле, о чем и сообщил администратору. Затем они вместе отправились к автовокзалу, где заметили мошенниц, однако те бросились наутек.

Свидетелями ситуации стали сотрудники Госполиции, проводящие в том районе рейд по поимке карманников. Инспекторы устроили погоню за подозреваемыми и в скором времени двое из них были задержаны. При проверке у них изъяли краденные вещи и вернули законному владельцу.

По делу начат уголовный процесс, ведутся поиcки третьей подозреваемой.