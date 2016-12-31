Как отмечают в РРУП, пока швед распивал с женщинами алкоголь, те не теряли времни даров и украли у него мобильник, 400 шведских крон и банковские карточки. Пропажу вещей гражданин Швеции констатировал в отеле, о чем и сообщил администратору. Затем они вместе отправились к автовокзалу, где заметили мошенниц, однако те бросились наутек.
Свидетелями ситуации стали сотрудники Госполиции, проводящие в том районе рейд по поимке карманников. Инспекторы устроили погоню за подозреваемыми и в скором времени двое из них были задержаны. При проверке у них изъяли краденные вещи и вернули законному владельцу.
По делу начат уголовный процесс, ведутся поиcки третьей подозреваемой.