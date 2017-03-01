По сообщению Таможенной службы Литвы (ТСЛ), на прошлой неделе на дороге Лиепая — Клайпеда был остановлен фургон Ford Transit, перевозивший крупную партию контрабандных сигарет. Как оказалось, злоумышленники спрятали табачные изделия в пластиковых окнах.

Как отмечают в ТСЛ, водитель и пассажир сообщили, что направляются в Швецию с грузом окон. Однако таможенникам показалось странным, что окна с обеих сторон были зеркальными, а всего в фургоне перевозили 10 единиц товара.

Связавшись с коллегами из порта, таможенники отогнали машину на сканирование, во время которого выяснилось, что в пластиковых оконных рамах за зеркальной поверхностью оборудованы тайники с сигаретами белорусского производства. Всего обнаружено и изъято 6 490 пачек сигарет "Фэст".

Следствие по делу продолжается.