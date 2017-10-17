ЧП на трассе Рига — Лиепая: 84-летний водитель предложил полицейскому взятку

Foto: DELFI По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, 17 октября на 68-м км дороги Рига — Скулте — Лиепая (волость Биксту) был остановлен автомобиль, 84-летний водитель которого превысил допустимую скорость: вместо разрешенных 50 км/ч он ехал со скоростью 90 км/ч. Чтобы избежать административной ответственности, мужчина предложил "дорожнику" 30 евро. В отношении нарушителя начат уголовный процесс.

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