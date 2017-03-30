Как отмечают в РРУП, нападавший пригрозил подростку ножом, после чего отобрал мобильный телефон, а затем выбежал на остановке "ул. Маза Кална". В полиции пояснили, что в троллейбусе на тот момент больше не было пассажиров.
Потерпевший добрался до дома и сообщил о нападении матери, а та обратилась в полицию. В скором времени стражи порядка задержали 23-летнего подозреваемого, который ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за кради и употребление наркотиков. К моменту задержания подозреваемый уже успел избавиться от мобильника.
По делу начат уголовный процесс, задержанный помещен в изолятор.