По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 24 марта в троллейбус 15-го маршрута, направлявшегося из Кенгарагса в центр, был ограблен 16-летний школьник.

Как отмечают в РРУП, нападавший пригрозил подростку ножом, после чего отобрал мобильный телефон, а затем выбежал на остановке "ул. Маза Кална". В полиции пояснили, что в троллейбусе на тот момент больше не было пассажиров.

Потерпевший добрался до дома и сообщил о нападении матери, а та обратилась в полицию. В скором времени стражи порядка задержали 23-летнего подозреваемого, который ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за кради и употребление наркотиков. К моменту задержания подозреваемый уже успел избавиться от мобильника.

По делу начат уголовный процесс, задержанный помещен в изолятор.