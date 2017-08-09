По данным Рижской муниципальной полиции (РМП), вечером 4 августа в Агенскалнсе было совершено нападение на женщину. Грабителями оказались ранее судимые преступники, недавно освободившиеся из мест заключения.

Полицейские получили описание нападавших и приступили к поискам. В скором времени их засекли недалеко от места происшествия. Заметив приближение стражей пoрядка, они выбросили в кусты телефон и кошелек, а затем попытались скрыться, однако были задержаны.

Потерпевшая пояснила, что они с другом сидели на скамейке, когда к ним подошли трое незнакомцев. Сначала они показались им дружелюбными и даже пытались завязать разговор. Однако затем мужчины внезапно напали, отобрали рюкзак, откуда похитили кошелек, телефон и другие личные вещи, включая документы. Все вещи нашли недалеко от места преступления, а у одного из задержанных обнаружили сумму, которая совпадала с суммой, похищенной из кошелька пострадавшей.

При проверке личности было установлено, что двое из задержанныз недавно вышли из тюрьмы, причем один из них отбывал срок за убийство. Дело передано Госполиции.