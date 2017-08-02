Рижское региональное управление полиции (РРУП) разыскивает грабителя, который 13 июля ограбил в парке Зиедоньдарзс группу школьников.

По данным РРУП, злоумышленник подошел к подросткам, игравшим в баскетбол и попросил пойти с ним. Когда они отошли в сторону ближе к ул. Матиса, мужчина достал нож и, угрожая расправой, отобрал у них четыре мобильных телефона.

Приметы нападавшего: на вид около 30 лет, рост около 160, под глазом царапина.

Был одет: черная спортивная кофта с капюшоном, черные кроссовки, белая шапка с козырьком. При себе был рюкзак.

Если вы стали свидетелями преступления или знает, где в данный момент может находиться подозреваемый, просьба сообщать по телефонам: 67086200, 25496895 или 110.