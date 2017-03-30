В ночь на 29 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции при патрулировании ул. Кр. Барона заметили мужчину в спортивном костюме, который на глазах у стражей порядка с помощью плоскогубцев пытался перекусить замок на оставленном велосипеде.

Один из полицейских вышел из оперативного транспорта и подошел к злоумышленнику со спины, а спустя секунду подозреваемого задержали, уложили на землю и надели наручники.

При проверке личных вещей полицейские нашли у задержанного использованные шприцы и чужие документы, включая фальшивые документы на имя гражданина Швеции. На всех документах была фотография одного и того же человека, однако указанные личные данные существенно отличались.

На момент задержания мужчина мог находиться в состоянии опьянения. Для дальнейших следственных действий он передан Госполиции.