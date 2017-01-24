Погранохрана Эстонии оштрафовала латвийского рыбака, который в минувшую субботу пересек на Чудском озере границу с Россией, а затем вернулся на территорию Эстонии.

В субботу патрулировавшие на Чудском озере пограничники заметили, что кто-то незаконно пересек временную контрольную линию и сразу же вернулся с территории России. Погранохрана выяснила, что границу нарушил 60-летний рыбак из Латвии.

Поскольку у мужчины не было GPS, он оказался за контрольной линией. Он также не понял маркировку временной контрольной линии. Пограничники доставили рыбака на кордон Мехикоорма, где ему назначили штраф и объяснили, как безопасно двигаться по озеру и на какие знаки обращать внимание.