Бюро криминальной полиции Курземского регионального управления полиции (КРУП) завершило расследование дела о нападении на сотрудника полиции в Вентспилсе. Дело направлено в прокуратуру.

По данным пресс-центра КРУП, вечером 2 марта, в Вентспилсе, в одном из игровых залов на проспекте Лиела находился нетрезвый посетитель 1973 г.р. и его друг. Поскольку приятели вели себя слишком шумно, охранники их вывели из помещений. Однако на дебошира это не повлияло: он стал обзываться на охрану и пытался вернуться обратно.

На подмогу вызвали полицию, правда, хулиган не собирался подчиняться и органам правопорядка, ударил одного из полицейских, схватил его за одежду и пытался повалить.

За нападение на представителя власти, выполняющего служебные обязанности, обвиняемому может грозить до 5 лет лишения свободы.