ЧП в игровом зале: вооруженный мужчина настойчиво предлагал девушке познакомиться

Foto: DELFI По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), 2 марта на пульт дежурного Лиепайской полиции был получен сигнал из игрового зала на площади Куршу, где 26-летний мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, приставал к девушке и предлагал ей познакомиться. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли у подозреваемого пневматическое оружия и отправили на экспертизу. В отношении хулигана начато административное дело, следствие продолжается.

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