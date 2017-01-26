Прокуратура Бауского района передала в суд материалы дела, начатого в отношении хулигана, который, находясь в участке, напал на полицейского и нанес ему телесные повреждения средней тяжести.

Согласно данным прокуратуры, ЧП произошло 28 мая 2016 года, в помещении участка Земгальского регионального управления полиции: хулиган сидел в коридоре и распивал алкоголь. Полицейские делали ему неоднократно замечания и требовали прекратить распитие спиртных напитков, однако мужчина в ответ на это обматерил стражей порядка.

Когда на хулигана составили административный протокол за употребление алкоголя в общественном месте, он внезапно выхватил документ из рук инспектора и попытался скрыться. Однако в скором времени его задержали и повели обратно в участок. По пути дебошир продолжал сквернословить, угрожал полицейским расправой, пытался ударить их по лицу и вырваться, а затем нанес стражу порядка телесные повреждения средней тяжести.

Дело будет рассмотрено в суде Бауского района.