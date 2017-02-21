В конце прошлой недели прозвучала информация о том что сотрудник Резекненской полиции Сандрис Юрчс может быть причастен к незаконной установке на чужом автомобиле спецустройства, отслеживающего передвижение. На основании этого руководство Госполиции приняло решение о начале дисциплинарного дела, кроме того полицейского временно отстранили от исполнения служебных обязанностей.

В рамках расследования дисциплинарного дела полиция также расследуют информацию о том, что инспектор мог передвигаться на автомобиле, техосмотр у которого закончился еще в июне прошлого года. Все материалы дела об обоих фактах переданы также Бюро внутренней безопасности Госполиции.

В течение последних лет Резекненская полиция уже неоднократно попадала в центр внимания общественности в связи я рядом громких дел. Однако, как свидетельствуют данные, именно в течение последних четырех лет резекненские полицейские работали активно во многих направлениях, раскрывали сложные дела и задерживали опасных преступников.

В региональном управлении порталу Delfi пояснили, что любая негативная история, в которую оказываются вовлечены полицейские, бросает тень на престиж стражей порядка, однако, в целом, негативно отзываться о работе резекненских полицейских, нет оснований. Такого же мнения придерживается и министр внутренних дел.

Начальник Госполиции Интс Кюзис в этой связи также отметил, что в органах всегда ведется тщательная проверка всех фактов нарушений, допущенных полицейскими. В том случае, если речь идет о сомнениях в законности действий сотрудников полиции или под сомнения поставлены соответствующие этические нормы, руководство делает все, чтобы дело было расследовано, а виновные понесли бы заслуженное наказание.

Глава МВД Рихардс Козловскис подчеркнул, что латгальские стражи порядка работают на совесть, и у него нет оснований усомниться в их профессионализме и честности. Об этом свидетельствуют и результаты работы резекненской полиции: в период с 2014 по 2017 год полиция раскрыла 14 убийств, начала 75 уголовных процессов по фактам контрабанды (для сравнения: в 2012 году полиция начала по аналогичному делу всего 1 процесс). По факту оборота наркотиков начато 106 процессов.

Начальник Латгальского регионального управления полиции Юрис Пастарс рассказал порталу Delfi, за всеми уголовными и административными делами стоят лица, которые были привлечены к ответственности. Зачастую они обижаются на полицейских и начинают им мстить и распространять факты, не соответствующие и бросающие тень на престиж сотрудников органов правопорядка.

"Резекненские полицейские работают с очень большой нагрузкой, потому что в течение последних четырех лет не удается укомплектовать все штатные места. Были моменты, когда недокомплект составлял до 15 человек. На сегодняшний день личный состав Резекненского участка полиции обновлен и перспективен. За два года штат увеличился на шесть человек. В участке проводятся структурные изменения, решаются внутренние проблемы, которые мешают оптимизации и эффективности работы", — пояснил Пастарс.

Дополнительную нагрузку на госполицейских в Резекне оказало и распоряжение городского руководства ликвидировать муниципальную полицию. Таким образом город лишился 29 полицейских. Но при этом Пастарс подчеркнул, что ни дополнительная нагрузка, ни другие факторы не могут служить оправданиям полицейских, которые совершают нарушения или даже идут на преступления. Говоря же о ЧП, в которых тем или иным образом оказывались втянуты или замешаны резекненские полицейские, Пастарс подчернул, что все случаи были индивидуальными и между ними нет ничего общего.

По его словам, нельзя сравнивать побег рецидивиста Токахо в 2013 году, когда он, пригрозив оружием, угнал полицейское авто, и ЧП 2014 года, когда бывший начальник резекненского участка полиции Трофимов случайно выстрелил в себя из оружия.

"Это две совершенно разные ситуации", — указал Юрис Пастарс.

Что же касается других ЧП, то все полицейские, допустившие нарушения, уже понесли за них дисциплинарные наказания.