В конце прошлой недели в Лиепайскую региональную больницу был доставлен 16-летний подросток, у которого констатировали сотрясение мозга и травму глаза. Как отмечает "Курземес вардс", Роландс получил телесные повреждения в Лиепайском гостехникуме, прямо во время учебных занятий. Однокурсник потерпевшего воспользовался отсутствием преподавателя.

Мать подростка — Дайва — пояснила, что четыре месяца назад они уже обращались в полицию с заявлением, поскольку на сына физически воздействовали в общежитии. Однако в Лиепайской полиции сообщили, что учебное заведение не идет на контакт, поэтому они могут ограничиться лишь беседой с нападавшим.

Заместитель директора Лиепайского гостехникума Айга Удре, в свою очередь, рассказала, что конфликты в среде первокурсников неизбежны, т.к. молодые люди находятся в поисках себя и своего места в обществе. Также она заявила, что к каждому ученику невозможно приставить взрослого.

Расследование ЧП продолжается. Если экспертиза сочтет, что Роландсу нанесены телесные повреждения средней тяжести, обидчику придется отвечать в уголовном порядке. Если же травмы признают легкими, в этом случае нападавшему грозит административное наказание.