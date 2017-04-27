Компания молодых парней помогла полиции задержать вора, который украл у девушки мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-центр Рижского регионального управления полиции.

Как отмечают в полиции, вечером 26 апреля девушка в наушниках шла по туннелю из Вецриги к Рижскому автовокзалу, слушая музыку. Внезапно музыка оборвалась, и она заметила, как от нее отдаляется незнакомец с ее мобильным телефоном. Потерпевшая начала кричать и звать на помощь.

Крики потерпевшей услышали юноши, которые оказались поблизости. Они бросились за злоумышленником, задержали его и продержали до приезда полиции. Прибывшие полицейские доставили мужчину 1975 г.р. в участок, где среди вещей нашли похищенный мобильник. Судя по поведению, он мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поэтому его направили на экспертизу.

Известно, что задержанный ранее был судим за карманные кражи, а также другие преступления. В местах лишения свободы он провел пять лет. По делу начат уголовный процесс.