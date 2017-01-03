Утром 3 января сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в Зиепниеккалнс, где в одной из квартир соседи услышали странный шум, о чем и сообщили в дежурную часть.

Прибыв по указанному адресу, стражи порядка констатировали, что двери в квартиру не заперты. Из жилища доносились крики. Полицейские позвонили в дверь, к ним вышел мужчина, у которого на руках и брюках были заметны следы крови. Работники РМП попросили разрешения войти в дом и оценить обстановку. В квартире они заметили еще одного мужчину, который также был обрызган кровью. При осмотре ни на одном из мужчин не констатировали телесные повреждения.

Следы крови нашли также на полу, однако мужчины, находившиеся в подпитии, не смогли объяснить их происхождение. В ходе разговора с работниками РМП один из хулиганов стал им угрожать расправой, а также стал обзываться и приближаться к полицейским. Уговоры и призывы не приближаться не помогали, дебошир попытался ударить одного полицейского по лицу. В итоге, чтобы усмирить хулигана, сотрудники полиции применили электрошокер.

Задержанные для дальнейших следственных действий переданы Госполиции.