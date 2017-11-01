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В канун Дня всех святых, который, как известно, отмечается 1 ноября, портал Delfi с экипажем Рижской муниципальной полиции (РМП) отправился по ночному городу, чтобы узнать, действительно ли так зловещ Хэллоуин, как любят его представлять в триллерах, или это обычный день, в котором нет ничего особенного, и из-за угла на вас не нападет ряженый в костюме тыквы или клоуна.