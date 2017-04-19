Речь идет о фиктивном трудоустройстве нескольких человек, связанных с партией "Согласие", в их числе были также жены депутатов. Об этом в августе 2015 года сообщала передача LTV de facto.

Во время ревизии у Госконтроля возникли подозрения, что о отделах развития проектов и предпринимательства Rīgas namu pārvaldnieks фиктивно трудоустроены 13 человек. Когда ревизоры стали изучать это подробнее, предприятие ликвидировало отдел развития проектов, а в этой структуре работали люди, связанные с партией "Согласие" и ее депутатами в Рижской думе: Жанна Панкратова и Александра Клементьева, а также сын бывшего пресс-секратаря Нила Ушакова Сандриса Точса Мартиньш.

Точс непродолжительное время также работал в отделе коммуникации Rīgas namu pārvaldnieks. Он отрицает, что помог сыну устроиться на предприятие, утверждая, что Мартиньш, который в тот год не учился, просто "написал заявление и его приняли".

Отдел развития проектов RNP в свое время возглавлял Агнис Калнказиньш, который в ранее баллотировался в Сейм по списку "Согласия", а сейчас является членом правления Rīgas Ūdens. Калнказиньш подтвердил, что в отделе работали 16 человек, но у него в подчинении были только двое. С остальными прямой связи у него не было.

Десять работников привлекли внимание Госконтроля тем, что им, хотя должности требовали навыков работы с компьютером, никакой такой техники в пользование не выдавалось, а электронные адреса восьми работников были созданы прямо перед ревизией.

Представитель Rīgas namu pārvaldnieks Санта Валюма сообщила агентству LЕТА, что отдел, где работали упомянутые сотрудники, был ликвидирован еще до обнародования выводов Госконтроля, так как правление предприятия пришло к выводу, что его работа неудовлетворительна.

Валюма подчеркнула, что Rīgas namu pārvaldnieks постоянно проводит оценку эффективности работы сотрудников и, если необходимо, предпринимает соответствующие меры. Так и в этом случае в феврале правление Rīgas namu pārvaldnieks пришло к заключению, что данный отдел не достигает поставленных целей, поэтому было принято решение об оптимизации этой структуры путем ликвидации.