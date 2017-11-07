Cлужебная собака нашла на территории рынка тайники с сигаретами

Как отмечают в ЗРУП, собака нашла тайник с сигаретами в куче собранных сухих листьев. В пакете обнаружили 200 сигарет Klass Blue с украинскими акцизными марками. Также еще один тайник нашли в земле: преступники закопали 1000 сигарет "Премьер" с белорусскими акцизными марками и 600 сигарет Klass Blue и 600 сигарет Klass Red с украинскими акцизными марками.
При дальнейшей проверке рынка еще один тайник нашли в дровах возле кафе: полиция обнаружила 800 сигарет "Премьер" с белорусскими акцизными марками.
По делу начат уголовный процесс.
Foto: Policija