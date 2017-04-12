Вильнюсский участковый суд оправдал обвиняемых в похищении охранников компании G4S Lietuva в похищении 200 000 евро из банкоматов SEB, поскольку не доказана их вина. Оправдательный приговор вынесен Андрею Дащенко, Марку Борисневу, Максиму Ханину, Рокасу Сабяцкасу, Паулюсу Мацюлявичюсу и Томасу Юрявичюсу.

Судья Нийоле Жимкене также решила отменить назначенные меры пресечения, а иск банка SEB в связи с нанесение ущерба был отклонен. Поскольку дело рассматривали на закрытых заседаниях, мотивы решения не разглашаются, их могут узнать только оправданные и прокуроры.

Оправдательный приговор пока не вступил в силу — его можно обжаловать в Вильнюсском окружном суде. После вынесения оправдательного приговора оправданные сфотографировались у здания суда. Адвокат Дащенко Далюс Борейка сказал, что в оправдательном приговоре суд указал, что в деле недостаточно доказательств того, что обвиняемые были на месте преступления, и это существенное обстоятельство, установленное благодаря данным телефонных разговоров.

Суд отметил, что общение между подозреваемыми само по себе неподозрительно, а обвинения прокуроров в том, что в неустановленное время один из обвиняемых сделал дубликат ключа от помещения банкомата банка SEB ничем не подтверждено (дубликат не был найден, о нем не свидетельствовал ни один из подозреваемых).

Кражи из банкоматов SEB были осуществлены трижды, в общей сложности похищено почти 208 000 евро. Преступления были совершены в Вильнюсе: в августе 2010 года на ул. Гедвиджю, в ноябре 2010 года на Неменчинском шоссе и в сентябре 2011 года на ул. Антакальне.