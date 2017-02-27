Все расследования по делу бывшего руководителя АО Latvijas dzelzceļš Угиса Магониса, подозревающегося в получении взятки, завершены, сообщил в интервью передаче LTV "Утренняя панорама" генеральный прокурор Эрик Калнмейерс.

Работа вышла на финишную прямую, прокурор готовит дело к передаче в суд, сказал Калнмейерс.

Все сроки в деле соблюдены, добавил он. Прокуроры хорошо работают, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией также хорошо сработало, считает генпрокурор.

Были некоторые технические проблемы, пришлось дополнить обвинительную часть, сказал он.

Угис Магонис был задержан летом 2015 года по подозрению в получении взятки в размере 500 000 евро. В даче взятки подозревается эстонский предприниматель-миллионер Олег Осиновский.