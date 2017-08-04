Как сообщила адвокат обвиняемых россиян Александра Куркина и Андрея Попко Имма Янсоне, оба мужчины приговорены к 3 месяцам и 27 дням лишения свободы. Это время они уже провели под стражей.

Кроме того, обоим запрещен въезд в Латвию на несколько лет.

В свою очередь Линдерман, который обвинялся в пособничестве хулиганству, оправдан.

Хотя Куркину и Попко не придется больше сидеть в тюрьме, адвокат намерена обжаловать приговор в Рижском окружном суде.

Инцидент на Адажской базе произошел в 2015 году. Полиция безопасности в ходе расследования выяснила, что граждане России, проведя предварительную подготовку, в июне 2015 года незаконно проникли на военный объект, а помогал им в планировании о совершении преступного деяния Линдерман.

Попко и Куркин вначале подозревались в шпионаже и попытка терроризма, совершенном в группе по предварительному сговору, но позднее их действия были переквалифицированы в хулиганство в группе лиц.