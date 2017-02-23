Акционера АО KVV Liepājas metalurgs Евгения Казьмина в международном арбитраже в иске против Латвийского государства представляют одна из крупнейших юридических фирм Украины "Астерс" и одна из ведущих международных юридических компаний в мире Jones Day.

Как отмечает "Курземес вардс", в информации, опубликованной на домашней странице "Астерс", указывается, что в конце 2014 года Казьмин приобрел неработающее металлургическое предприятие АО Liepājas metalurgs и вложил в завод миллионы долларов, чтобы в 2015 году он возобновил работу.

"Украинский инвестор считает, что его права были нарушены тогда, когда Латвийская Республика, администратор неплатежеспособности Liepājas metalurgs, а также консультант правительства Латвии и клуба кредиторов предприятия Prudentia, не выполнили данные господину Казьмину во время тендера (предложения завода) обещания.

В результате, завод больше не смог работать с прибылью, а инвесторы вскоре после возобновления производства были вынуждены его законсервировать. В ответ на это правительство объявило завод неплатежеспособным и для металлургического завода стало подыскивать новых инвесторов, таким образом фактически экспроприировало многомиллионные инвестиции Казьмина", — говорится на домашней странице.