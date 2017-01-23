Суд Видземского предместия Риги приступит к рассмотрению дела о краже женщиной без определенного места жительства шести колбас. Этот процесс примечателен тем, что кража, ущерб от которой оценили в неполных 20 евро, тянется несколько лет и требует больших затрат.

Напомним, недавно в интервью Латвийскому радио адвокат Артурс Звейсалниекс указал, что на сегодняшний день прокуроры работают вяло, что, несомненно, существенно влияет на качество расследования. Как отметил адвокат, полиция и прокуратура занимаются лишь кражами, грабежами и случая насилия, при этом расследованию экономических преступлений уделяется мало внимания.

Звейсалниекс уверен, что правоохранительные органы слишком много уделяют внимания очень мелким и незначительным делам, в частности, дело о краже колбасы тянется уже несколько лет. Сразу же после кражи товар в неиспорченном виде вернули в магазин. В деле есть потерпевшая сторона, однако не выдвигался вопрос компенсации.

В данном случае прокурор направил дело в суд, поскольку во время досудебного следствия подозреваемая уклонялась от следствия, поэтому было принято решение об изменении ей меры пресечения, а затем ее объявили в розыск. Кроме того, кража была совершена в период, когда у женщины еще не были погашены предыдущие судимости.

По данному делу было уже назначено четыре судебных заседания, однако все они закончились безрезультатно: на три из них не явилась сама подсудимая, а на четвертое по техническим причинам не успели вовремя разослать повестки.