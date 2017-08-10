В четверг в помещениях Hotel Garden Palace состоится пресс-конференция, на которой представители SIA Sun Seasons представят общественности подробности рейдерского захвата гостиницы на ул. Грециниеку, 28. Об этом сообщил глава правления SIA Sun Seasons Мартиньш Шмитс.

"Мы проинформируем и разъясним прессе и общественности попытку рейдерства, которую в эти дни пришлось пережить и нашим клиентам, и нашему предприятию. Мы еще раз подчеркиваем: это не был захват заложников. Это была открытая провокация и рейдерство со стороны SIA 966 Freecom", — пояснил Шмитс.

Он также сообщил, что вечером 9 августа, примeрно около 20.00 Госполиция освободила помещения от незаконно вломившихся на территорию отеля пятерых охранников. В настоящее время арендаторы делают все необходимое, чтобы быстрей возобновить работу гостиницы.

Как уже сообщалось ранее, в ночь на 9 августа в помещения Hotel Garden Palace проникли вооруженные охранники, которые, как отмечает NRA, заходили в номера, запретили одной гостье одеться, выгнали ее на улицу, а вещи выставляли за территорию гостиницы. Об этом рассказал глава правления отеля Улдис Скудра.

По его словам, у гостьи также с применением силы отобрали документы и мобильный телефон, чтобы она не смогла вызвать полицию. В правоохранительные органы успели обратиться владельцы гостиницы. Известно, что Hotel Garden Palace принадлежит ООО 966 FREECOM.

Как пояснили порталу Delfi в пресс-центре Рижского регионального управления полиции, в основе конфликта лежит гражданско-правовой спор между арендатором и владельцем гостиницы. Уголовный процесс по данному делу пока не начат.