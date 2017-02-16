Сотрудник Резекненского участка полиции Сандрис Юрчс на время расследования дисциплинарного дела отстранен от занимаемой должности. Об этом сообщaет пресс-центр Госполиции.

Напомним, полицейского подозревают в том, что он мог незаконно прикрепить к днищу автомобиля жителя Резекне Евгения Чижевского электронное устройство. На данный момент прибор направлен на экспертизу, которая должна установить его происхождение и специфику. Также следствие должно установить, как сотрудник Резекненского участка полиции может быть связан с этим ЧП и насколько законны его действия. К расследованию происшествия также подключено Бюро внутренней безопасности Госполиции.

Как уже сообщалось ранее, в ночь на понедельник, в Резекне, на ул. Зилупес к днищу машины Чижевского прикрепили черный сверток, который очень напоминал взрывчатку. Владелец авто предположил, что к ЧП причастен местный полицейский Сандрис Юрчс, которого удалось заснять на видео.

Под своей машиной Чижевский обнаружил прикрепленный к днищу пакет, о чем известил полицию. Сразу же приехали три полицейских экипажа. Они забрали сверток, сделали несколько фотографий .

Чижевский уверен, что к делу причастен местный полицейский Сандрис Юрчс, чей автомобиль он застал рядом со своим домом. Прибывшие стражи порядка зафиксировали его показания, а также забрали из припаркованного подозрительного автомобиля ключи.

Едва полиция уехала, как на место происшествия приехала машина. Из нее вышли два человека. Чижевский побежал к авто с фонариком. Один незнакомец заявил: "Мы за своей машиной". Второй, по мнению потерпевшего, был Юрчс.

Как отмечает Евгений, у них были те же ключи от машины, которые полицейские несколько минут назад увезли с собой, изъяв на месте происшествия.

Потерпевший считает, что данный инцидент — это попытка ему отомстить. Чижевский ранее проходил по делу об угоне трактора. 25 января в волости Дрицану был украден трактор за 80 000 евро, в краже полицейские обвинили Чижевского. Однако сам Евгений заявляет, что у них на это не было никаких оснований. В рамках этого дела ему до сих пор ничего не было инкриминировано.

В минувший вторник потерпевший явился в Резекненский участок полиции за разъяснениями, однако ему отказали в ответе и велели покинуть помещения.

Специалист по связям с общественность Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова подтвердила факт, что в ночь на 13 февраля на конкретный адрес с ул. Зилупес поступило два сигнала.

После полуночи полицию вызвал мужчина 1977 г.р., который сообщил, что под его машину положили подозрительный предмет. По словам Беловой, "предмет не напоминал взрывчатку, но визуально напоминал устройство электросвязи". В среду вечером в полиции заявили, что это не взрывчатка, а электрическое устройство, не имеющее никакого отношения ко взрывчатым веществам. Устройство направлено на экспертизу.

Второй звонок с этого же адреса был получен около 03.00. Этот же мужчина сообщил о конфликте между ним и сотрудником полиции. Белова пояснила, что полицейский оставил недалеко от дома заявителя свою машину и ночью приехал ее забрать. Более подробной информации об этом ЧП пока больше нет. К расследованию подключилось Бюро внутренней безопасности Госполиции.

В среду вечером начальник Лудзенского участка Госполиции Оскар Точиловскис сказал передаче LNT Degpunktā, что у следствия три версии произошедшего: Чижевский сам установил устройство под своей машиной, чтобы дискредитировать полицию; устройство установил полицейский; устройство установило некое третье лицо.

Как допускают авторы Degpunktā, полицейский мог установить на машину Чижевского устройство для слежения за ним, но задумка провалилась. При этом неизвестно, имел ли он право это делать.