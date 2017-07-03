Третью неделю продолжаются поиски пропавшего без вести 50-летнего рижанина Димитрия Гаранца. За это время он так и не вышел на связь, но стало известно, что кто-то продал его квартиру. Сестра считает, что брат мог стать жертвой мошенников.

Как отмечает Bezvests.lv, у Димитрия большой стаж работы водителем дальних рейсов на грузовых автомобилях, но некоторое время после операции он вынужденно был без работы. И друзьям, и соседям, и сестре пропавшего было известно, что мужчина в конце мая-начале июня нашел новую хорошую работу водителем дальних рейсов во Франции, очень радовался и даже якобы подписал контракт в присутствии нотариуса.

По словам сестры Димитрия, которая жила отдельно, но часто приходила его навещать, он даже собрал вещи и только ждал сигнала вот-вот отправляться в рейс. Но тут у Димитрия внезапно пропадают паспорт и ключи от квартиры на Катринас дамбис. Паспорт через несколько дней нашелся, а ключи нет. Пришлось сделать два новых комплекта — хозяину и его сестре. При этом сам хозяин квартиры — Димитрий — странным образом пропадает: перестает вынимать из почтового ящика почту, дома не появляется.

"Первым делом насторожились соседи, с которыми у нас хорошие отношения, они позвонили мне и сообщили, что Димитрий куда-то пропал — несколько дней в квартире не появляется. — рассказывает сестра Диана. — Я прихожу и вижу — и правда, почта не вынималась несколько дней, но такое ощущение, что в квартире кто-то был. И собранные в рейс вещи — плитка, телевизор, планшет и одежда в чемодане стоят наготове. А моего брата нет! Такое ощущение, что он в домашних тапочках вышел в подъезд или на улицу буквально на минутку с кем-то поговорить и не вернулся! Даже обувь на месте… Конечно, я насторожилась. Пришла на другой день, а там уже квартира взломана и вещи выносят! И говорят, что у квартиры новый хозяин, а прежний якобы продал квартиру по генеральной доверенности. Никаких вещей моего брата и техники в квартире нет. Конечно, я пошла в полицию. Резонный вопрос, если квартира продана, где деньги за нее и, самое главное, куда делся хозяин — мой брат?"

На эти вопросы сестра пропавшего так и не получила ответа до сих пор, хотя 27 июня 2017 года подала заявление о розыске брата сначала в прокуратуру, а затем в полицию Зиемельского предместья Госполиции Рижского региона. Подала она и заявление с просьбой расследовать дело о возможном квартирном мошенничестве с подлогом документов. "Но во время моего следующего посещения участка полиции 28 июня выяснилось, что делу так и не дали ход: заявление лежало все там же у дежурного на столе… А вот прокуратура заявление сразу приняла, но о результатах следствия мне ничего не известно".

Со слов сестры также известно, что соседи видели, как 17 июня впоследствии пропавший Димитрий общался на улице с группой из нескольких мужчин, которые держали в руках бумаги, возможно, документы.

"Мужчины подъехали на красной машине. После этого Димитрия Гаранцса никто из соседей больше не видел. В конце июня на глазах полиции и при мне из квартиры вынесли все вещи по поручению доверенного лица нового владельца. Мне разрешили забрать только пакет с фотографиями, остальные вещи перевезли в какой-то специально снятый гараж — рассказывает сестра Гаранцса. — Где при этом мой брат, до сих пор неясно."

Сестра опасается, что брат мог стать жертвой мошенников, работающих по отработанной схеме: человека приводят к "нотариусу", зачитывают контракт о работе, а подписывать дают совсем другие бумаги — универсальную доверенность на совершение всех сделок от имени этого лица. В любом случае, семья настаивает на расследовании.

"Мой брат не робкого десятка, если он узнал об обмане, мог вступить в драку, отстаивая свою честь и собственность. Но один человек против группы мошенников бессилен. Даже такой как Димитрий: он ведь служил в морской пехоте, а в молодости занимался современным пятиборьем, даже был в составе олимпийской молодежной сборной! Да и к работе относился очень ответственно. В 90-е, когда перегонял дорогой груз с ценной рыбой из Латвии в Казахстан, через Румынию шли две машины, и на водителей напали, пытаясь похитить груз. Одного водителя убили, и Димитрий, чтобы спасти груз, один перегонял попеременно обе машины. Люди, пожалуйста, помогите мне его найти!" — просит сестра.

Напомним, Димитрий Гаранцс пропал в Риге 17 июня 2017 года при странных обстоятельствах. Со слов сестры пропавшего известно, что в этот день сразу после 20:00 он вышел из кафе на улице Петерсалас в Риге (где встречался с давними знакомыми и друзьями), но домой до сих пор не вернулся. Никаких известий о себе не подавал. Мобильным телефоном не пользуется, связи нет. При себе у мужчины был паспорт, водительские права, ключи от квартиры.

Его приметы: рост 178, среднего телосложения, волосы светло-русые

На правой стороне лба, над бровью пятно — след от травмы. Был одет в спортивную куртку красного цвета с белыми вставками. Джинсы Pink темно-синего цвета. Обут в темные туфли.

Всех, кто видел пропавшего или что-то знает о его месте нахождения, просим срочно звонить по телефону 110 в полицию или в Bezvests.lv номеру 22 084 084.