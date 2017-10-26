Дело о пропавшем в Литве жителе Лиепаи: волонтеры разместили фото найденной машины

В Латвии и Литве продолжаются поиски 28-летнего лиепайчанина Роналдса Симсонса, который бесследно пропал 22 октября. На следующий день его машину Hyundai Тuscon белого цвета обнаружили на обочине дороги под городом Шауляй. Волонтеры организации распространили фото найденного автомобиля на тот случай, если свидетели вспомнят, где могли его видеть.

Напоминаем, в последний раз Роналдса видели в 11 часов 22 октября — в Лиепае, перед выездом из дома. При себе у пропавшего были водительские права, паспорт. Телефон остался дома.

Его приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие, светлые.

Был одет: возможно, камуфляжный костюм песочного цвета.

Если вы видели пропавшего молодого человека или что-то знаете о его возможном месте нахождения, просьб сообщать в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.





Foto: Bezvests.lv



