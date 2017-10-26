Из Лиепайского аэропорта в Краков на специализированном самолете отправили одного из пассажиров вертолета, потерпевшего аварию в Грамзде Приекульского края. Об этом сообщает "Курземес вардс".

Главврач отделения интенсивной терапии и анестезиологии Лиепайской региональной больницы Ивар Крастиньш рассказал, что пациента перевезли в Польшу по желанию членов его семьи.

"Они приехали, очень переживают, потому что это неожиданный удар. В такие моменты семья хочет быть ближе к своему родственнику", — сказал Крастиньш.

Состояние пострадавшего в аварии по-прежнему очень тяжелое и, как утверждает Крастиньш, его будущее неясно, только время покажет, как все будет. И остальные пострадавшие в результате аварии вертолета уже выписаны: один из них ранее был доставлен в Ригу, второй оправился от травм и сейчас проходит амбулаторное лечение.

Самолет, на котором пациент транспортирован в Краков, оборудован как специальное транспортное средство службы неотложной медицинской помощи — с необходимыми специалистами и аппаратурой.

"Никакая особая подготовка не потребовалась, так как больничная койка не многим отличается от постели в самолете. Пациент находится в достаточно стабильном состоянии, чтобы выдержать подобную транспортировку. Он находится без сознания, поэтому не испытывает страха и стресса. Если бы человек был в сознании, то, возможно, побоялся бы еще раз совершить полет, — поведал Крастиньш. — Если удастся вернуть здоровье, вряд ли он еще когда-нибудь захочет летать".