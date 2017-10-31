Управление финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) направило в прокуратуру материалы дела, начатого в отношении двух лиц, которые работали в строительной сфере и выплачивали своим сотрудникам зарплаты "в конвертах".

Как отмечает пресс-центр СГД, в ходе следствия удалось установить, что с июня 2016 по декабрь 2016 года в бухгалтерском регистре предприятия не фиксировались зарплаты сотрудников, а все расчеты с официально трудоустроенными сотрудниками и нелегальными работниками проводились наличными и без фиксации в бухгалтерской документации.

Данное предприятие систематически предоставляло ответственным органам документы, которые содержали неверную информацию о зарплатах, выплаченных в период с июня по декабрь 2016 года. Таким образом государство в виде налогов недополучило более 58 000 евро.

Установлено, что на фирме работали 40 официально трудоустроенных сотрудников и нелегальных работников. Известно, что на строительном объекте подсобные рабочие и строители работали без трудовых договоров, а заключенные договоры оказались заключенными формально.

Чтобы взыскать ущерб, нанесенный государству, СГД приняла решение арестовать доли капитала предприятия.