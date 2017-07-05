Сотрудники Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП) задержали третьего подозреваемого по делу об осквернении кладбища Бренчу под Добеле. Как отмечают в ЗРУП, к подростку 2002 г.р. и его приятелю 1986 г.р. добавился подозреваемый 2001 г.р.

Как уже сообщал портал Delfi, 27 июня хулиганы повредили на кладбище 33 могилы: перевернули памятники, сломали кресты и скамейки. В рамках начатого уголовного процесса был задержан подросток, ранее попадавший в поле зрения органов правопорядка и его ранее судимый 31-летний приятель.

В ходе оперативных действий 29 июня в Айзпуте задержали третьего участника погрома — им оказался 16-летний подросток, известный органам правопорядка. В настоящее время полиция проверяет его причастность и к другому преступлению. Также следствие допускает, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция просит отозваться жителей, могилы близких и родных которых пострадали в результате погрома на кладбище Бренчу. Потерпевших просят звонить по телефонам: 110, 63702202, 63702239 и 27840560.