Напомним, 11 апреля в Вайнеде, на ул. Театра было найдено тело 40-летнего мужчины с огнестрельным ранением в глаз. Известно, что незадолго до трагедии он отмечал свой день рождения.
По данному факту полиция начала уголовный процесс и вскоре задержала мужчину 1969 г.р., который незаконно хранил у себя дома мелкокалиберное оружие, газовый пистолет и 24 патрона.
В полиции отмечают, что задержанный является инвалидом 2-ой группы, мужчина прикован к инвалидной коляске. В ходе следствия он также признал свою вину в содеянном и сообщил, что застрелил приятеля во время празднования 40-летнего юбилея погибшего. По его словам, трагедии предшествовал конфликт.
Следующее судебное заседание назначено на 23 мая.