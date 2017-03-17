Лиепайский окружной суд отложил рассмотрение дела об убийстве, в котором в качестве обвиняемого признан инвалид-колясочник. Как сообщает "Курземес вардс", на процесс не явился ни подсудимый (по состоянию здоровья), ни потерпевшая — родная сестра убитого.

Напомним, 11 апреля в Вайнеде, на ул. Театра было найдено тело 40-летнего мужчины с огнестрельным ранением в глаз. Известно, что незадолго до трагедии он отмечал свой день рождения.

По данному факту полиция начала уголовный процесс и вскоре задержала мужчину 1969 г.р., который незаконно хранил у себя дома мелкокалиберное оружие, газовый пистолет и 24 патрона.

В полиции отмечают, что задержанный является инвалидом 2-ой группы, мужчина прикован к инвалидной коляске. В ходе следствия он также признал свою вину в содеянном и сообщил, что застрелил приятеля во время празднования 40-летнего юбилея погибшего. По его словам, трагедии предшествовал конфликт.

Следующее судебное заседание назначено на 23 мая.