Лиепайский суд на этой неделе продолжает рассматривать дело об убийстве пятнадцатилетнего Эгила Куликаускаса. Оба обвиняемых подростка на суде отказались давать показания.

Как отмечает "Курземес вардс", на суде были зачитаны их показания, данные во время расследования, а также суд посмотрел видеоматериал продолжительностью в несколько часов, или проверку показаний арестованных на месте.

В четверг по этому делу предстоят судебные прения, на которых станет известно, какое наказание прокурор просит вынести обоим подросткам. Принимая во внимание, что подсудимые в момент совершения преступления были несовершеннолетними, их можно приговорить максимально к 12-летнему тюремному заключению.

Напомним, что 24 сентября 2016 года Эгил вышел из дома и пропал. 5 октября в лесу Военного городка некая женщина обнаружила его сильно обгоревшее тело. Было установлено, что мальчика в последний раз видели в Военном городке вместе с двумя знакомыми ему парнями.

Подсудимые обвиняются в убийстве Эгила, сожжении тела и краже телефона жертвы.