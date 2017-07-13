Как отмечает "Курземес вардс", на суде были зачитаны их показания, данные во время расследования, а также суд посмотрел видеоматериал продолжительностью в несколько часов, или проверку показаний арестованных на месте.
В четверг по этому делу предстоят судебные прения, на которых станет известно, какое наказание прокурор просит вынести обоим подросткам. Принимая во внимание, что подсудимые в момент совершения преступления были несовершеннолетними, их можно приговорить максимально к 12-летнему тюремному заключению.
Напомним, что 24 сентября 2016 года Эгил вышел из дома и пропал. 5 октября в лесу Военного городка некая женщина обнаружила его сильно обгоревшее тело. Было установлено, что мальчика в последний раз видели в Военном городке вместе с двумя знакомыми ему парнями.
Подсудимые обвиняются в убийстве Эгила, сожжении тела и краже телефона жертвы.