По информации Госполиции, в конце прошлого года в Риге был убит 23-летний мужчина, который проходил по делу об убийстве резекненского предпринимателя Андриса Луцатниекса в качестве свидетеля.

Тело мужчины со следами насильственной смерти нашли утром 18 декабря в Болдерае. По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, задержаны ранее судимые мужчины 1978, 1982 и 1987 г.р. Следствие уже установило, что погибший распивал алкоголь в одном из кафе, где между ним и его знакомыми вспыхнул конфликт, который затем перерос в избиение.

Полиция констатировала, что ни деньги, ни мобильный телефон нападавшие не взяли, поэтому версия об убийстве в корыстных целях была сразу же отброшена. Следствие продолжается.

Напомним, что тело еще одного свидетеля по делу Луцатниекса было найдено в октябре 2016 года. По этому делу также был начат уголовный процесс. Процесс об убийстве совладельца ООО Andris Auto будет продолжен в резекненском суде 27 января. На заседании планируется заслушать свидетелей.

Как уже сообщал портал Delfi, 31 января 2014 года в Резекне, в своем доме выстрелами в грудь и ногу был убит предприниматель Луцатниекс. Осенью того же года были предъявлены обвинения исполнителю убийства и его подельникам. Чуть позже полиции удалось задержать также возможного заказчика преступления и его сообщников.