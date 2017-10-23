Подозреваемый, увидев людей с фонариками, рванул к дверям и спрятался в кустах. Но бдительные соседи схватили злоумышленника, вызвали сотрудников полиции. Подозреваемый были задержан.
Мужчина 1970 года рождения ранее судим, в том числе за кражи из квартир и частных домов.
При обыске подозреваемого обнаружена часть похищенных из дома драгоценностей. Потерпевшим причинен ущерб на 300 евро.
В настоящий момент полиция устанавливаем, где находится оставшаяся часть похищенного. В дом злоумышленник проник через сарай.
По данному факту начат уголовный процесс. Подозреваемый находится под стражей.