В пятницу, 20 октября, около 21.30 жители Гаркалне услышали, что в одном из соседних домов сработала сигнализация. Заподозрив неладное, трое соседей, вооружившись фонариками, отправились на "разведку". Как позже выяснилось, злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяев, решил забраться в дом и забрать ценности, сообщает пресс-служба Государственной полиции.

Подозреваемый, увидев людей с фонариками, рванул к дверям и спрятался в кустах. Но бдительные соседи схватили злоумышленника, вызвали сотрудников полиции. Подозреваемый были задержан.

Мужчина 1970 года рождения ранее судим, в том числе за кражи из квартир и частных домов.

При обыске подозреваемого обнаружена часть похищенных из дома драгоценностей. Потерпевшим причинен ущерб на 300 евро.

В настоящий момент полиция устанавливаем, где находится оставшаяся часть похищенного. В дом злоумышленник проник через сарай.

По данному факту начат уголовный процесс. Подозреваемый находится под стражей.