Вечером 4 августа сотрудники Центрального управления Рижской муниципальной полиции (РМП) получили информацию о том, что на перекрестке улиц Артилерияс и Кр.Барона замечены двое детей, просящих у прохожих милостыню на еду.

Прибывшие по указанному адресу полицейские застали там мальчиков в возрасте 10 и 11 лет. Они сообщили, что деньги просят впервые и просто хотели побаловать себя пиццей.

О ЧП сообщили матерям школьников. Обе женщины были крайне удивлены поступком своих сыновей. Родители пообещали провести с детьми серьезную беседу на тему попрошайничества.

Информация о ЧП передана Отделу по профилактике детских правонарушений РМП. Полиция также в очередной раз напоминает, что детям запрещено просить милостыню и, если вы заметили подобное, призывает сразу же сообщать об этом дежурному полиции.