В ночь на 27 декабря сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о том, что в одну из рижских больниц поступила 14-летняя девушка, объявленная в розыск.

Когда стражи порядка прибыли в больницу, работница медучреждения рассказала, что девушка, услышав, что сюда едет полиция, сбежала. Медицинская помощь ей не требовалась. Покинуть территорию больницы беглянке не удалось - ее задержали охранники. Полицейские подошли к девушке и объяснили причину своего приезда, на что та коротко отрезала - "мне все равно, делайте, что хотите".

Полицейские попытались объяснить девушке, что она должна проследовать вместе с ними в Государственную полицию. В ответ подросток ударила одного из полицейских и попыталась сбежать. Чтобы не создавать угрозу для окружающих дебоширке заблокировали руки. Девушка успокоилась и согласилась поехать в отделение превенции для несовершеннолетних.